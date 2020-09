Trapani, rubato uno scooter nonostante la videosorveglianza intorno al Palazzo di Giustizia

Suona quasi come una sfida alle istituzioni il furto di uno scooter parcheggiato all’interno del cortile Maurici,che si apre sulla centralissima via XXX Gennaio, nelle adiacenze del Palazzo di giustizia di Trapani.

I ladri hanno agito in una zona sottoposta a controlli, riuscendo lo stesso a portare a compimento il loro progetto: impossessarsi del mezzo che il proprietario aveva lasciato davanti al portone d’ingresso della propria abitazione.

Quando ha fatto rientro a casa dopo una giornata di lavoro, l’amara sorpresa: dello scooter nemmeno l’ombra. Non è da escludere che i responsabili del “colpo” possano essere state immortalati dalle telecamere della vicina banca Monte Paschi di Siena.









