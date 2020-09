Un poliziotto è stato arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Trapani.

L’agente è accusato di violenza sessuale nei confronti di una familiare. Ora è in carcere.

Della vicenda, ricoperta dal massimo riserbo, per il momento non si conoscono altri particolari. Sembra che l’indagato abbia ammesso di essere responsabile di stalking, respingendo, invece, l’accusa di violenza sessuale









Leggi la notizia completa