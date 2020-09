Trapani, l’auto del vice comandante dei vigili urbani è stata incendiata. Indagini in corso

Nessun dubbio sulla matrice dolosa dell’incendio che, ieri, ha distrutto l’auto di Mario Bosco vice-comandante della polizia municipale di Trapani che è stato già ascoltato dagli agenti della Squadra mobile alla ricerca di elementi che li possano mettere sulla pista giusta. Sulla vicenda è intervenuto Biagio De Lio già comandante dei vigili urbani del capoluogo.

“Indubbiamente – dice – è un gesto posto in essere da un soggetto privo di scrupoli, che ha agito in pieno giorno, poiché fiducioso di potersi sottrarre alle sue vergognose responsabilità”.

L’incendiario ha cosparso la macchina di liquido infiammabile. Poi ha appiccato il fuoco.

“Ad oggi – rileva De Lio – non si conoscono le motivazione che hanno dato luogo all’ evento delittuoso.

Di certo, conosco bene il vice comandante Bosco persona che gode del mio massimo rispetto e stima.Un uomo retto, di sani principi morali, dedito alla famiglia e sempre pronto ad aiutare …









