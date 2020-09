Scuole e Covid 19: calendario delle aperture degli istituti castelvetranesi

Dopo il grande successo del pezzo nel quale rivelavamo in anteprima che la maggior parte delle scuole castelvetranesi avrebbero riaperto il 24 settembre, vi proponiamo di seguito un riepilogo con le aperture di tutti gli istituti e le modalità di ingresso degli studenti:



Apriranno il 14 settembre i seguenti istituti:

Liceo Ginnasio Statale G. Pantaleo (Liceo Classico)

Liceo Scientifico Michele Cipolla

Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” (Liceo Pedagogico)

Istituto Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “Giovan Battista Ferrigno – V. Accardi” (Istituto Tecnico Commerciale)

IPSEOA Virgilio Titone (Istituto Alberghiero)



Le modalità di ingresso, in ottemperanza delle direttive di contenimento del contagio da Covid 19, avverranno in maniera scaglionata. Un primo gruppo di studenti avrà accesso alle aule alle ore 8.00.

Il secondo gruppo si accomoderà in aula alle ore 8.30 mentre l’ultimo alle ore 9.00.

Scaglionati anche gli orari di uscita. Il primo gruppo uscirà alle ore 13, il secondo alle ore 13.30 e l’ultimo alle …









