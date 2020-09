Salemi, 15 nuovi positivi. 41 i casi in totale

Salemi. Si registra un considerevole aumento di contagi all’interno del Comune di Salemi. Questa mattina in seguito ad uno screening effettuato mercoledì su 200 persone, sono emersi 15 nuovi casi.

Il totale sale quindi a 41 positivi. Anche in questo caso i nuovi contagi da Covid-19, sono di conducibili all’ambiente familiare e lavorativo del focolaio già noto o comunque legati ad esso.

Il sindaco Domenico Venuti ricorda l’importanza della quarantena e non della corsa sfrenata al tampone.

Valentina Mirto

