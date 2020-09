Riconoscimento “Agli eroi quotidiani dell’82° C.S.A.R”

La targa dedicata “Agli eroi quotidiani dell’82° C.S.A.R.”, è stata consegnata nell’ambito della cerimonia in memoria delle vittime dell’11 Settembre 2001

Venerdì 11 Settembre, nell’ambito della cerimonia tenutasi nel a Marsala in memoria delle vittime degli attentati terroristici dell’11 Settembre 2001 a New York, il Lions Club di Marsala ha conferito all’82° Centro C.S.A.R. un pubblico riconoscimento in segno di riconoscenza per il fattivo e continuativo impegno in favore della popolazione, sia per le operazioni S.A.R. che per la lotta agli incendi boschivi.

Durante l’evento, svolto nei pressi del cippo commemorativo delle vittime dei tragici eventi dell’11 Settembre, è stata consegnata dal presidente del Lions Club Marsala, Avv. Antonino Arangio, una targa ricordo al Maggiore Pilota Angelo MOSCA, Comandante dell’82° Centro C.S.A.R., in presenza del Sindaco di Marsala Dott. Alberto Di Girolamo e di alcune autorità civili e militari …









