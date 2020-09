Presentato il calendario di Eccellenza: 4 trapanesi al via Folgore, Mazara, Marsala e Castellammare

La Lega Nazionale Dilettanti, comitato regionale per la Sicilia, ha diramato ieri il calendario completo del campionato di Eccellenza girone A che vedrà quattro trapanesi al via, e che partirà domenica 20 settembre alle ore 15.30. La Dolce Onorio Folgore debutterà allo stadio Esseneto contro l’Akragas 2018, il Castellamare calcio 94 giocherà al Luigi Gurrera di Sciacca, mentre il Marsala Calcio giocherà al Pian del Lago di Caltanissetta contro la Nissa, debutto casalingo al Nino Vaccara per il Mazara contro la Sancataldese.

Questo il turno completo:

AKRAGAS 2018 – DOLCE ONORIO FOLGORE

DON CARLO MISILMERI – MONREALE CALCIO

F.C. MAZARA CALCIO – SANCATALDESE CALCIO

NISSA F.C. – MARSALA CALCIO A R.L.

ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – CANICATTI

PARMONVAL – CASTELTERMINI

PRO FAVARA 1984 – C.U.S. PALERMO

UNITAS SCIACCA CALCIO – CASTELLAMMARE CALCIO 94

La seconda giornata si giocherà il 27 settembre

C.U.S. PALERMO – F.C. MAZARA CALCIO

CANICATTI – UNITAS SCIACCA CALCIO

CASTELLAMMARE CALCIO 94 – PRO FAVARA 1984

CASTELTERMINI – AKRAGAS 2018

…









Leggi la notizia completa