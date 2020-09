Nuovo ritiro merci nei supermercati, anche Conad revoca prodotti

Nel mese di agosto ci eravamo già trovati a segnalare il ritiro di alcuni prodotti da parte della catena di supermercati LIDL. Un lotto di tartare di bovino adulto di scottona era stato trovato positivo a test per il controllo e la prevenzione dell’infezione da salmonella.

Oggi la segnalazione parte invece da un’altra conosciutissima ed assai frequentata catena di supermercati: CONAD.

Questo il comunicato stampa diffuso dall’azienda a tutti i consumatori:

“Il continuo processo di controllo del nostro fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’interno del prodotto. Tutti i clienti che sono in possesso di una confezione che riporta i lotti suddetti, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso” ha scritto Conad sul proprio sito”.

Il prodotto in questione, ovvero una tavoletta di cioccolato fondente extra al 72% , apparterrebbe a questi due









