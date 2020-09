Mazara, falso ideologico, indagini per 14 consiglieri comunali. Dettagli sulla vicenda avviata lo scorso novembre

Più della metà dei componenti del Consiglio comunale di Mazara del Vallo risultano indagati dalla Procura di Marsala in merito al reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 del C. P ed al DPR 445/2000): avrebbero dichiarato di non avere debiti certi ed esigibili con l’Ente Pubblico, cioè il Comune; nel caso contrario sarebbero stati dichiarati ineleggibili.

Sono 14 i consiglieri comunali che hanno ricevuto, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala, dott. Francesco Vincenzo Maria Parrinello, un avviso di proroga delle indagini. L’atto è stato notificato a consiglieri comunali che per gran parte fanno parte della maggioranza che sostiene il sindaco Salvatore Quinci ma anche a consiglieri di opposizione: il presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano (Osservatorio Politico), il vice presidente Gioacchino Emmola (SiAmo Mazara), Giuseppe Palermo (SiAmo Mazara), Francesca Maria Calcara (SiAmo Mazara), Antonella Coronetta (M5S), Arianna D’Alfio (Partecipazione Politica), Ignazio …









