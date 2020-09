Marsala, la docente in pensione con il coronavirus. L’appello della figlia 

C’è anche una docente in pensione tra i nuovi casi di coronavirus a Marsala. La donna è stata ricoverata ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, poi chiuso al pubblico per gli interventi di sanificazione, ed è stata trasferita a Palermo per le sue condizioni. Non è in terapia intensiva.

La figlia, che vive fuori, ha reso pubblica la notizia sui social, invitando tutti coloro che fossero venuti in contatto con la signora ad autodenunciarsi all’Azienda Sanitaria Provinciale e a mettersi in isolamento.

Vanno comunque precisate alcune cose. La prima è che ormai il coronavirus è molto diffuso in provincia. Cliccando qui potete leggere i dati aggiornati di Tp24. Molto è dipeso dal focolaio partito dal ristorante della Giummara, molto anche dai nostri comportamenti. Con i numeri di questi giorni, che hanno superato quelli della primavera, e con il ritmo di crescita, la provincia di Trapani è sempre più colpita, benchè …









