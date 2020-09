Maltempo, tromba marina a Marettimo

Una prima fase di maltempo settembrina si è abbattuta nelle ore scorse sul territorio trapanese. Come annunciato anche dal bollettino diffuso ieri dalla Regione Siciliana, il dipartimento ha diramato l’allerta gialla. Precipitazioni destinate a ripetersi nel corso delle prossime ore, specie nel pomeriggio per una tregua in serata. Intanto, al largo di Marettimo questa mattina sono state visibili, in lontananza dall’isola a più Occidente delle Egadi, un paio di trombe marine. Un fenomeno consueto che si verifica nei periodi che precedono e succedono la stagione estiva.

– Foto di Alfredo Li Voti

