Lettera a “mamma” Liliana Segre per i suoi 90 anni

Cara mamma Liliana, si potresti essere mia madre, Anna la mia nacque nel 1939, poco dopo la vergogna delle leggi razziali, emanate con RD-L 1390 del 5 settembre 1938 provvedimenti sulla razza nella scuola fascista ,e fosti espulsa da scuola, 5 giorni prima del tuo ottavo compleanno che non festaggiasti e il giorno 5 “che cambiò definitivamente la tua vita”, come tu ricordi. La tua esistenza era già mutata a tua insaputa perché avevi perso la tua di mamma e non avevi compiuto un anno. Accudita amorevolmente da tua padre che nel 1943 all’intensificarsi della persecuzione verso gli ebrei tentò respinto unitamente a te e due cugini di riparare a Lugano.

Si perché il vostro peccato era l’origine ebraica e andava punita, leggi che furono applicate anche nella Repubblica Sociale Italiana, e il tentativo di fuggire all’orrore. Fosti portatata ad Auschwitz, campo di concentramento separato immediatamente da papà, ucciso nel 1944. Affrontasti la “marcia della morte” e liberata …









Leggi la notizia completa