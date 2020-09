Le famiglie di Marinella di Selinunte denunciano: “I nostri figli studenti pendolari a piedi”. L’amministrazione : “stiamo provvedendo”

Lunedì 14 settembre dovrebbe ripartire la scuola, a Castelvetrano ci sarà soltanto il via libera per gli istituti superiori, mentre primarie e secondarie partiranno il 24 settembre. Le problematiche sono tante, dal distanziamento ai sistemi di sicurezza e tutte le cose di cui avete sentito parlare in queste settimane ma a Castelvetrano nascerà un altro problema che è quello dei pendolari. A riferircelo una signora che vive a Marinella di Selinunte e che ieri si è messa in contatto con la redazione facendosi portavoce di un problema che riguarda una ventina di famiglie che vivono nella borgata anche nei mesi estivi. Come ricorderete già nei mesi scorsi il servizio di bus per gli studenti pendolari era stato sospeso dall’Autoservizi Salemi e dopo qualche settimana di disagi l’amministrazione aveva trovato una soluzione con un’azienda privata che aveva fornito il servizio di scuola bus. Con grande rammarico però le famiglie selinuntine …









Leggi la notizia completa