Un incidente si è verificato questa sera lungo la SP che collega Campobello di Mazara con Tre Fontane. Il sinistro è avvenuto all’altezza del rifornimento di carburante nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale della borgata.

Coinvolti nel sinistro una Fiat 500L e tre ciclomotori. Sul posto è giunta un ambulanza del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Al momento non sono note le condizioni dei feriti.

L'articolo Incidente sulla SP per Tre Fontane, ambulanza sul posto sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









