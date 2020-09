Decathlon apre un suo punto vendita a Trapani

Decathlon aprirà un punto di vendita a Trapani. “Saltata” per problemi burocratici la scelta di mettere radici a Palermo, l’azienda francese non si è scomposta, scegliendo appunto il capoluogo.

Un bel “colpo” per la città considerato che Decathlon raggruppa ben 1500 negozi sportivi a livello mondiale e che l’avvio di una nuova attività a Trapani creerà nuovi posti di lavoro.

In Sicilia l’azienda è già presente a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. Quello di Trapani, pertanto, sarà il sesto punto vendita che opererà nell’isola









