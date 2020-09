Coronavirus, Sicilia: esauriti i posti di terapia intensiva al Cervello

Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia, e aumentano anche i ricoverati. Ci sono nell’isola 106 nuovi casi, uno degli incrementi più alti tra le regioni italiane. E a Palermo non c’è più posto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cervello che ha otto ricoverati. E viene da chiedersi che fine ha fatto la promessa fatta dall’assessore Razza di un Covid – hospital a Marsala, che doveva sorgere dove c’è il vecchio ospedale San Biagio. Proprio Razza oggi tranquillizza tutti e dice che la situazione è “sotto controllo”. C’è da fidarsi?

Nel capoluogo, un paziente di 40 anni, negativo a due tamponi, è stato ricoverato alla clinica Candela per poi essere portato al Civico dove è stata riscontrata la positività. Controlli anche al palazzo di giustizia dove è stato contagiato un giudice della corte d’appello. Risulta positiva una dipendente della Msc in servizio sulla nave da crociera Grandiosa: si tratta di una israeliana, …









Leggi la notizia completa