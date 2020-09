Coronavirus sempre più su in provincia: adesso siamo a quota 195

Neanche tre mesi fa la stampa nazionale celebrava la provincia di Trapani come prima zona “Covid – free” d’Italia, dato che per un mese non c’erano stati nuovi contagi. E invece, adesso, si aprono scenari molto incerti per il nostro territorio. Secondo i dati aggiornati dell’Azienda Sanitaria Provinciale, infatti, sono 195 le persone positive al coronavirus in provincia di Trapani.

Un dato preoccupante, perchè cresce di giorno in giorno, e ha come epicentro il focolaio del ristorante di Salemi “La Giummara”, individuato lo scorso 29 Agosto, e frequentato ogni sera da centinaia di persone.

Veniamo al dettaglio di oggi, 11 Settembre 2020.

Totale casi attuali positivi 195 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 9; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 18; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 41, Santa Ninfa 4; Trapani 41; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1.

Ricoverati non in Terapia intensiva – 9

Isolamento









