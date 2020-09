Coronavirus, a Salemi sono 41 i positivi. Nuovo appello del sindaco Venuti

Sono 41 i nuovi positivi a Salemi, la città ex zona rossa nella prima ondata del Covid-19, dove, da fine agosto è scoppiato il nuovo focolaio attorno al ristorante “La Giummara”. Lo ha comunicato l’Asp con il suo report giornliero sull’epidemia in provincia di Trapani, ma lo ha fatto anche il primo cittadino salemitano Domenico Venuti.

“Covid-19, abbiamo appena ricevuto i risultati di una importante azione di screening effettuata negli ultimi giorni: sono emersi 15 nuovi contagi, tutti riconducibili all’ambiente familiare e lavorativo del focolaio già noto o comunque legati ad esso. Il totale in città sale a 41. Ulteriori dettagli nel video” – le parole di Venuti -. E il sindaco rivolge un nuovo appello ai suoi concittadini. Qui il video pubblicato dal sindaoc sulla sua pagina facebook:









Leggi la notizia completa