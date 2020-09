Castelvetrano, caso positivo alle poste centrali, la lettera del sindacato

Positivo al Covid-19 anche un dipendente dell’Ufficio postale centrale di Castelvetrano, nel corso Vittorio Emanuele.

Il caso sarebbe collegato al ristorante pizzeria La Giummara di Salemi ed il lavoratore non risiede a Castelvetrano. L’ufficio avrebbe appreso la notizia della sua positività soltanto oggi, ma l’esito del tampone si sarebbe avuto un paio di giorni fa.

Il dipendente è comunque in quarantena dalla fine di agosto ed è tuttora asintomatico.

La notizia della sua positività ha fatto preoccupare il personale che, attraverso una nota del sindacato Failp, ha chiesto all’azienda di adottare le misure necessarie per tutelare i lavoratori.



La nota è stata inviata dal responsabile provinciale Lorenzo Mondo che scrive: “Pensavamo che, una volta reso noto l’esito del tampone, presso l’ufficio si adottassero tutte le misure straordinarie necessarie per tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti”, chiedendo i test sierologici estesi a quelle “ …









