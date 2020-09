Castellammare del Golfo, Carabinieri forestali arrestano un bracconiere per furto venatorio

Nella giornata di ieri, 10 settembre 2020, i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites – con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio orientato al contrasto dei reati a danno della avifauna selvatica, hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di furto venatorio, maltrattamento di animali e ricettazione, V.D., palermitano, cl.75, già gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, l’uomo è stato sorpreso dai militari operanti in Castellammare del Golfo – località Inici – mentre si trovava nascosto all’interno di un riparo posticcio intento ad effettuare l’attività di uccellagione mediante l’utilizzo di reti manovrate tramite un cordino a scatto. Al centro delle reti adoperate per la cattura erano posti esemplari di carduelis carduelis (cardellino) vivi, catturati in precedenza ed utilizzati come veri e propri richiami, con le zampette legate a dei …









