Carabinieri, a Castelvetrano arriva il Capitano Pietro Calabrò

Cambio al vertice al Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, dopo sette anni il Tenente Colonnello Antonio Merola lascia il comando per assumere un nuovo prestigioso incarico nella Capitale. Giunto in città nel 2013 da Corleone col grado di Maggiore, proveniente da Corleone, prende il comando del Nucleo Investigativo mettendosi subito a lavoro nel campo delle investigazioni e dell’antimafia.

Nel 2017 passa al comando del Reparto Operativo dove in poco tempo giunge al grado di Tenente Colonnello eseguendo in tre anni numerose importanti operazioni come mare monstrum, visir, ebano, scrigno, anno zero, alqamah, pionica, mafia bet, la cattura dei tre evasi dal carcere di Favignana nel 2017 e di Luca Leke evaso dal carcere di Trapani un anno fa.

Al suo posto è giunto il Tenente Colonnello Pagliaro Andrea, classe 77 con precedenti esperienze lavorative in Sardegna, Umbria, Calabria e Roma, presso il Comando Generale dell’Arma; ha partecipato inoltre a …









Leggi la notizia completa