Cambio alla compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, parte Colangeli arriva Calabrò

Nella giornata di oggi il Comando provinciale dei Carabinieri ha reso noti una serie di avvicendamenti che sono avvenuti presso le varie compagnie delle maggiori città. Ne parliamo in un altro pezzo che troverete a questo link:



Il passaggio di consegne vedrà protagonista anche la nostra città di Castelvetrano, con l’arrivo del Capitano Pietro Calabrò, 29 anni, con pregresse esperienze lavorative in Lombardia, Puglia e una missione di pace all’estero in Libano, è subentrato al posto del Capitano Davide Colangeli, originario di Rieti, che aveva preso servizio nel settembre 2016 sostituendo il capitano Ibba che fu destinato alla città di Ancona. Sono stati 4 anni intensi per l’Arma in città con tante operazioni e l’ufficiale si è sempre distinto per la sua alta professionalità ottennedo anche un prestigioso riconoscimento a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, durante il XXV Vertice Antimafia, organizzato dalla …









