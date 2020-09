Anziano falegname di Mazara rapinato e picchiato. Il racconto della vittima

Rapina, lesioni personali gravi e sequestro di persona in concorso sono i reati contestati nel processo che, in Tribunale, a Marsala, vedono imputato un tunisino, Jamel Salah, che con altre tre persone (due rimaste ignote) avrebbe massacrato di botte e rapinato un anziano falegname mazarese, il 74enne Francesco Clemense.

I fatti sono del 30 maggio 2016, quando la vittima, nel momento in cui stava abbassando la saracinesca (erano le 23.43) venne afferrato alle spalle mentre, spinto a terra e poi legato mani e piedi e selvaggiamente picchiato.

Un’esperienza da incubo che Clemense ha raccontato nell’aula “Borsellino” del Tribunale di Marsala. Il secondo presunto componente della banda identificato dai carabinieri è un altro nordafricano, Chirad Omrani, ma questi è irreperibile. E quindi l’unico sotto processo è Salah. A difenderlo è l’avvocato Antonina Bonafede. Chi erano gli altri due non è stato ancora possibile saperlo. Se connazionali di Salah e Omrani, …









