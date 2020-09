Ammaraggio si un aereo al largo di Mazara, ma è un’esercitazione della Guardia Costiera

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo – Guardia Costiera ha coordinato un’esercitazione complessa riguardante l’ammaraggio di emergenza di un aeromobile al largo delle coste mazaresi ed il conseguente sversamento in mare del combustibile aeronautico trasportato del medesimo mezzo aereo.

Scopo dell’esercitazione era quello di testare la prontezza operativa e la capacità di risposta ad eventi di questo tipo coinvolgendo tutti i soggetti interessati tra cui, oltre alla Guardia Costiera, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, il Servizio Sanitario Nazionale di Urgenza ed Emergenza 118, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione di Volontariato Misericordie di Mazara “San Vito”, nonché i concessionari dei servizi antinquinamento ed il sommozzatore in servizio locale.

La necessità di fronteggiare scenari come quello dell’esercitazione complessa comporta l’esigenza di predisporre servizi complessi di soccorso in mare, di assistenza a terra e …









