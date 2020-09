A Valderice, la nuova vita delle Muciare della Tonnara di Bonagia

Sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 18,00 alle 22,30 la Tonnara di Bonagia di Valderice, in provincia di Trapani, ospiterà Sulla rotta del tonno rosso. Riti, colori & cibo di Tonnara, manifestazione culturale ed enogastronomica, organizzata dalla cooperativa Scarlatti, in partnership con il Comune di Valderice, per promuovere il tonno rosso e gli interventi di recupero delle Muciare (storiche imbarcazioni) della Tonnara di Bonagia, finanziati dalla Comunità europea. Protagonisti gli chef, Peppe Giuffrè e Rosario Matina, che proporranno le loro ricette con la preziosa carne rossa e degustazioni gratuite. L’evento è sostenuto dall’assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca della Regione siciliana, dipartimento della Pesca Mediterranea. L’area sarà contingentata, accesso previa misurazione della temperatura e obbligo di mascherina.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18.00 di sabato 12 settembre alla Tonnara di Bonagia con un talk show, dove si alterneranno interventi sulla storia dei luoghi che ospitano l’evento e sul tonno, al cooking show dello …









Leggi la notizia completa