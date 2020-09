[Volley] Europeo U18 maschile: l’Italia cede 3-2 alla Bulgaria, in semifinale c’è la Polonia  

A Marsicovetere nell’ultima giornata della fase a gironi del Campionato Europeo under 18 maschile l’Italia ha ceduto 2-3 (25-16, 13-25, 24-26, 25-21, 11-15) contro la Bulgaria, al termine di una partita molto bella e combattuta. In virtù della prima sconfitta nel torneo i ragazzi di Fanizza affronteranno sabato 12 settembre a Lecce in semifinale la Polonia (ore 20). A contendersi l’altro posto per la finale che assegnerà il titolo europeo saranno Bulgaria e Repubblica Ceca (ore 17). Contro la Bulgaria, formazione vice campione mondiale u17, l’Italia ha giocato un gran primo set, dominando gli avversari. Copione invertito nella seconda frazione, sempre comandata dagli ospiti. Nel terzo i ragazzi di Fanizza hanno amministrato a lungo in mano il pallino del gioco, ma nel finale la Bulgaria ha rimontato. Il set successivo è stato giocato punto a punto, prima dell’allungo decisivo firmato da Laurenzano e compagni. Nel tie-break le squadre hanno …









