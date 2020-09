Ennesimo rogo nel trapanese. Sono divampate alcuni minuti fa delle fiamme che stanno distruggendo vegetazioni in località Xiare, sulla strada provinciale 18, nei pressi di Lido Valderice. Si stanno alzando alte colonne di fumo visibili da lunga distanza. Le fiamme, col passare dei minuti, si stanno sempre più estendendo. Sul posto sono giunti, da pochi minuti, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

The post Valderice, grosso incendio in località Xiare first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa