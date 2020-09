Trapani, giovani in rampa di lancio nel mondo della musica. Moska canta la sua “Libertà”

«Chiunque ha talento. Ciò che è raro è il coraggio di seguire quel talento nel luogo oscuro a cui conduce». Una frase, quella della scrittrice Erica Jong, abbastanza eloquente da girare ai tanti giovani che quotidianamente decidono di fare un salto nel buio pur di realizzare i propri sogni e coltivare il proprio talento. Non è semplice ma, molte volte, ci si riesce nonostante le difficoltà dettate dal fatto di vivere in una piccola città come Trapani, in grado di non concedere tante opportunità alle nuove leve emergenti. In questo senso sta cercando di farsi largo Moska, ventunenne valdericina e studentessa presso l’Università di Siena. La sua passione per il genere musicale trap e rap l’ha indotta a scrivere e cantare: lunedì 14 settembre uscirà il suo singolo, dal titolo “Libertà”. «Nella canzone parlo della vita per strada – ha dichiarato la cantante – dei problemi avuti anni fa con la …









