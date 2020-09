Positivo al Coronavirus un dipendente del Museo regionale “Agostino Pepoli”, a Trapani. Domani si sarebbe dovuto tenere l’inaugurazione della mostra “La Città Aurea. Urbanistica e Architettura a Trapani negli anni Trenta”. Il polo è stato chiuso dopo la decisione presa dall’Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Alberto Samonà: tutti i locali saranno sanificati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle norme vigenti.

The post Trapani, chiude il Museo Pepoli: dipendente positivo al Covid-19 first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa