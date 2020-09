Torna a riunirsi il Consiglio Comunale il prossimo 16 settembre

Il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato per la giornata di mercoledì 16 settembre alle ore 9,30, una seduta del massimo consesso civico. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà.

Questi i punti all’ordine del giorno della seduta del 16 settembre



“Comunicazioni”;

“Mozione prot. n. 35237/2020 – Assegnazione temporanea di immobili in disponibilità del Comune o beni confiscati per accoglienza lavoratori extracomunitari campagna olearia 2020/2021”;

“Modifica ed integrazione al “Regolamento Consulta Comunale per il Turismo”, approvato con deli- berazione del C.C. n. 4 del 30 gennaio 2013”;

“Dibattito politico”.

