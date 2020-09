Sicilia, in arrivo per le microimprese il bando per gli aiuti a fondo perduto

Le imprese siciliane potranno usufruire del bando di finanziamento a fondo perduto messo a punto dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, guidato da Mimmo Turano, che mette a disposizione i fondi della finanziaria anti-covid approvata più di quattro mesi fa.

Il bando sarà pubblicato in gazzetta ufficiale entro 15 giorni e metterà sul piatto 128 milioni di euro per le imprese che sono state danneggiate dal lockdown, dovuto alla epidemia da Coronavirus. I fondi inizialmente previsti erano 150 milioni.

Il bando è rivolto – si legge nel testo – alle microimprese. Potranno chiedere i fondi le imprese artigiane, commerciali, di servizi e industriali. Per gli aiuti al settore turistico, l’azienda dovrà certificare di aver chiuso l’attività e comunque di aver avuto danni economici rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’importo degli aiuti per ogni singola impresa varia da 5mila euro a un massimo di 35mila. Per quel che riguarda la simulazione delle imprese che …









Leggi la notizia completa