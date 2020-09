[Salute] Vaccino anti-covid, Simit: “Importante proseguire la sperimentazione per arrivare a prevenzione efficace”

La Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali ribadisce i tempi necessari per la messa a punto del vaccino.

La SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali esprime il proprio punto di vista sul recente episodio di reazione avversa al vaccino anti-covid in sperimentazione da parte dell’azienda AstraZeneca e dell’Università di Oxford. Una situazione che rientra nella normalità e che non deve intaccare la fiducia nelle vaccinazioni e nel lavoro in atto contro il Sars-Cov-2.

“Che si verifichi un evento sfavorevole nella sperimentazione di un nuovo vaccino è un evento assolutamente atteso e in qualche modo “normale” – sottolinea Marcello Tavio (nella foto), Presidente SIMIT –. Siccome è un evento che accade raramente, può essere intercettato solo su un’ampia popolazione di soggetti sani; ecco perché le tre fasi in cui si compone la sperimentazione sull’essere umano prima della commercializzazione, richiedono tempo e devono essere scrupolosamente rispettate; anche …









