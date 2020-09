Saltata la 23^ edizione del Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo

Se qualche mese fa, vi davamo notizie riguardante l’edizione numero ventitré del celebre Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, ci ritroviamo oggi a darvi notizia dell’annullamento della suddetta manifestazione.

L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal sindaco della cittadina trapanese, Giuseppe Peraino che, in una lunga nota, afferma: “La mia amministrazione si è assunta l’onere di porre in essere una serie di accorgimenti per garantire la sicurezza dei propri cittadini e dei fruitori del territorio, incentivando così la ripresa del turismo. La gestione in sicurezza della spiaggia libera, le limitazioni poste alle diffusione sonora nei locali pubblici, il divieto di accesso serale nelle spiagge nel week end di ferragosto, il controllo del territorio attraverso la Polizia Municipale e in collaborazione con le altre forze di Polizia, hanno consentito di ritenere fino ad ora il Comune di San Vito Lo Capo “sicuro” dal punto di vista sanitario. …









Leggi la notizia completa