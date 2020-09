Referendum e Covid. Ad Alcamo si può votare da casa

L’Ufficio elettorale del Comune di Alcamo rende noto che per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre l’elettore deve far pervenire al Sindaco del proprio comune la seguente documentazione: Dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dagli uffici, in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando l’indirizzo completo del domicilio stesso; Certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 6 settembre che attesti l’esistenza delle seguenti condizioni: trattamento domiciliare o condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19; Copia di un documento di identità; Copia tessera elettorale.

