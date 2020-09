Marsala, altra aggressione razzista in centro. Il branco contro due ragazzi di colore, colpita ragazza incinta 

Andiamo sempre peggio.

C’è un nuovo episodio accaduto a Marsala nel triste capitolo delle aggressioni senza motivo, se non l’odio, a giovani di colore. Tutto è avvenuto sabato notte, intorno alle tre del mattino. Due coppie stavano tornando a piedi, verso casa, in Via Garibaldi, il salotto buono di Marsala. Si tratta di due ragazzi di colore, con due ragazze marsalesi, una delle quali incinta.

Quasi di fronte al Comune, ecco l’attacco improvviso da parte di una coppia di giovani delinquenti. “Ci hanno aggredito senza nessun motivo” raccontano a Tp24. Visibilmente ubriachi, gli aggressori hanno prima scaraventato una sedia e il tavolo di un bar contro la giovane incinta, che è stata colpita ad un fianco.

Poi hanno cominciato la loro caccia all’uomo con delle bottiglie rotte in mano. I ragazzi hanno tentato la fuga, ma, arrivati all’incrocio con Via Abele Damiani sono stati raggiunti da un gruppo di delinquenti …









Leggi la notizia completa