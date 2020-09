Marsala 2020, Aldo Rodriquez: “Con noi il cittadino sarà responsabilizzato e controllore del territorio”

Aldo Rodriquez, candidato sindaco di Marsala del Movimento Cinque Stelle, come sta andando questa campagna elettorale?

Io non posso che essere soddisfatto. Stiamo vivendo una campagna elettorale anomala, molti non sanno, addirittura, che il 4 e il 5 ottobre si vota. Devo dire che ci stiamo riunendo e stiamo facendo una campagna elettorale nei “chiani” assieme ai candidati al consiglio, dove stiamo avendo un scambio di vedute davvero bello e costruttivo. Sono tante le persone che interagiscono chiedendomi di tutto. Io non chiedo il voto a nessuno, parto da questo presupposto. Chi deve votare il Movimento Cinquestelle e Aldo Rodriquez lo farà perché è convinto di farlo, perché conoscono la nostra storia e l’apporto dato alla società e quindi il voto avverrà di conseguenza.

Aldo Rodriquez, lei ha parlato di periferie, cosa manca a queste?

Manca tutto. Noi abbiamo individuato 10 antenne che rappresenteranno i dieci poli di attrazione delle contrade. Significa …









Leggi la notizia completa