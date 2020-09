Maltempo in arrivo, diramata allerta gialla per la provincia di Trapani

Il dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana ha diramato, per la giornata di domani venerdì 11 settembre 2020, l’allerta gialla per la provincia di Trapani a causa di condizioni meteo avverse. Nel dettaglio, la misura si deve al rischio idrogeologico e idraulico dovuto alle precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali dell’isola con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Temperature massime in forte diminuzione.

