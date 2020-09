I lavoratori del Serraino Vulpitta impiegati “a comando” al Comune di Trapani

Il commissario straordinario dell’IPAB Serraino Vulpitta ha dato disponibilità al Comune di Trapani di poter impiegare il personale di ruolo sei unità in tutto, a “comando”, anche part-time, per poter dare un ristoro a questi lavoratori che da oltre 24 mesi non percepiscono lo stipendio.

A renderlo noto sono i sindacati di categoria che precisano che l’istituto del comando, così come previsto dalla normativa vigente, non equivale ad una nuova assunzione e pertanto non è soggetto a verifica da parte della Corte dei Conti.

“Confidiamo – si legge in una nota delle organizzazioni sindacali – nella sensibilità di questa Amministrazione che, come ha preso a cuore, giustamente, la mancata retribuzione dei lavoratori del Trapani Calcio, possa altresì impegnarsi per questi dipendenti del Serraino Vulpitta”.









