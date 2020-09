Gestione del campo “Franco Lombardo”, il bando è andato deserto

Il Comune di Castelvetrano vuole affidare per 4 anni il campo sportivo alternativo “Franco Lombardo” ma il bando di gara va deserto. La notizia è venuta fuori proprio in questi giorni durante i quali la questione degli impianti sportivi ha tenuto banco tra politica e associazioni sportive. Lunedì scadeva il termine per la presentazione delle offerte e oggi la Commissione (formata da Andrea Di Como, Caterina Chiaramonte e Nicola Rizzuto) ha preso atto che nessuna offerta è pervenuta in Comune.

Lo scorso agosto l’Amministrazione comunale approvò lo schema del bando di gestione a pagamento. Durata quattro anni e un canone annuo base di affitto di 12.500 euro. Il bando sarebbe stato aggiudicato a chi avrebbe proposto una migliore maggiorazione sul canone annuo. A chi lo avrebbe preso in gestione il Comune chiedeva anche di effettuare tutte le opere necessarie per adibirlo all’attività sportiva. Ma non solo. Perché chi lo avrebbe …









Leggi la notizia completa