Fondi europei e ripresa post Covid, Leoluca Orlando incontra il ministro per il Sud Provenzano

“Ringraziamo il Ministro Provenzano per aver dato ampia disponibilità ad avviare un percorso di confronto costante con le autonomie locali del Sud su due temi strettamente correlati tra loro: l’utilizzo dei fondi destinati alla coesione territoriale dal bilancio dell’UE 2021-2027 e dal

Recovery Fund e, in tempo utile per la prossima legge finanziaria, le necessarie modifiche alla normativa nazionale, con particolare riferimento al tema della finanza locale e del personale”.

Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, che ieri pomeriggio ha partecipato a Roma ad un incontro con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. Durante la riunione, sollecitata dal presidente dell’Associazione dei comuni siciliani per mantenere saldo il dialogo costruttivo tra Governo e sistema delle Autonomie Locali, è stato fatto il punto sull’uso delle risorse derivanti dai nuovi strumenti europei (Next Generation EU, ma pure le opportunità aperte dalla …









Leggi la notizia completa