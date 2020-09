Elezioni, Gibellina: ecco i candidati. Tarantolo si ritira 

Al termine di una mattinata un po’ convulsa, con diverse segnalazioni giunte alla nostra redazione su vicende poco chiare accadute nella presentazione delle liste, sono due i candidati sindaci per il Comune di Gibellina.

In corsa il sindaco uscente, Salvatore Sutera e la lista “Continuiamo insieme”, con 12 candidati.

Il competitor è Salvatore Biondo con la lista “Gibellina c’è” e 9 candidati al consiglio comunale.

Nessuna lista presentata per il consigliere di opposizione Salvatore Tarantolo, che pure era di fatto da settimane in campagna elettorale, con tanto di simbolo e assessori annunciati.

Il sindaco uscente Salvatore Sutera si ripresenta alle elezioni con la lista “Continuiamo insieme. Con Sutera Sindaco” e con i seguenti candidati consiglieri: Nicola Agosta; Francesca Barbiera; Vito Bonanno; Pasquale Ciaravolo; Vincenzo Ciolino; Antonio Ferro; Matteo Fontana; Antonella Lanfranca; Manuela Oliveri; Elena Pace; Daniela Pirrello; Angela Zummo.

La seconda lista presentata, dal nome “Gibellina C’è”, vede invece come …









