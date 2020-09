Elezioni a Marsala. Ecco come chiedere di fare lo scrutatore

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noto che sul sito istituzionale è pubblicato il modello di domanda per richiedere l’iscrizione nell’elenco scrutatori per le Elezioni Comunali del 4-5 Ottobre, nonché per l’eventuale turno di ballottaggio del 18-19 Ottobre 2020.

L’istanza va presentata a decorrere da oggi – 10 Settembre – e fino al prossimo 15 Settembre 2020, indirizzandola ad una delle seguenti mail del Protocollo comunale:

– protocollogenerale@comune.marsala.tp.it

– protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

Tenuto conto che l’invio tramite posta elettronica ottempera alle misure anticovid, solo eccezionalmente le istanze potranno essere consegnate a mano al competente Ufficio Protocollo Comunale.

Ricorrendo i requisiti di legge e non riscontrandosi motivi di esclusione per svolgere le funzioni di scrutatore – così come riportato nel modello di domanda – si evidenzia che gli interessati devono altresì dichiarare quanto segue:

– non essere candidati alla elezione

– non essere ascendenti (nonno/genitore), discendenti ( …









Leggi la notizia completa