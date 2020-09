Dal mondo dei social arrivano sconvolgenti tendenze: ”la benadryl challenge” di tik tok e la ”try not to kill yourself challenge”.

Che i social network siano estremamente popolari, utilizzatissimi e diffusissimi non c’è ormai dubbio. Ovunque ci si giri, è possibile incrociare giovanissimi, meno giovani e persino anziani intenti a controllare i propri social network, a caricare post, foto, stories, video e quant’altro.

E se in molti ormai possono definirsi esperti di contenuti digitali, vantando visualizzazioni a bizzeffe e seguiti dalle cifre esorbitanti, altrettanto non si può dire di alcuni soggetti, del tutto ignari invece delle insidie e dei pericoli nascosti tra divertenti video, scanzonate parodie, ecc.

È notizia recente la morte di una quindicenne americana, Chloe Philips. La ragazzina, residente in Oklaoma, avrebbe preso parte ad una challenge – ovvero una vera e propria sfida virtuale – che prevedeva l’utilizzo di un farmaco antistaminico da banco, il Benadryl. Il medicinale, che contiene Difenidramina (una sostanza in grado cioè di competere con l’istamina a livello dei recettori H1presenti …









