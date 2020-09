Da Catania a Marsala con 170 grammi di cocaina. Arrestati due spacciatori

Due spacciatori catanesi in trasferta sono stati arrestati dalla Polizia a Marsala. Avevano a bordo 170 grammi di cocaina.

Si tratta di Rosario Torrisi, catanese classe 1987, domiciliato a Lentini, e Santo Antonino Lorenzo Guzzardi, catanese, classe 1992, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e Santo Guzzardi, anche per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania cui risulta sottoposto.

Ecco i fatti nella nota della Polizia.

Martedì intorno alle ore 10.30 un equipaggio del Commissariato di P.S., transitando per la Via Salemi, procedeva al controllo degli arrestati che viaggiavano a bordo dell’autovettura Renault modello Clio; dopo avere proceduto alla loro identificazione, avendo appreso che provenivano da Catania e non essendo in grado di fornire agli agenti alcuna valida spiegazione circa la loro presenza a Marsala, venivano …









