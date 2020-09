Coronavirus, salgono a 148 i positivi nel Trapanese. In Sicilia sono 77 i nuovi contagi

Aumentano ancora i positivi al Coronavirus nel trapanese. Sono 148 le persone che attualmente hanno contratto il virus, 13 in più rispetto martedì. Sono sette i ricoverati, tutti in ospedali fuori provincia, e nessuno in terapia intensiva.

Mazara, sono 12 i casi positivi registrati a Mazara del Vallo – “Non sembrano arrestarsi i contagi da Coronavirus nella nostra città – dichiara il sindaco Quinci -. Dopo la comunicazione di stamattina di un contagiato, l’Asp di Trapani ne ha comunicati altri due. Si tratta di soggetti giovani che si trovano in isolamento domiciliare e stanno bene. Invito tutti alla calma e alla prudenza, il virus non è sconfitto. Non bisogna creare allarmismi tra la popolazione ma mantenere alta l’attenzione. Inoltre continuiamo ad utilizzare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale”.

Ad Alcamo 15 casi – “Ancora una volta, invito tutti a rispettare scrupolosamente le regole, utilizzare le mascherine, osservare il distanziamento sociale …









Leggi la notizia completa