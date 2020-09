Coronavirus, quattro casi sospetti a Castelvetrano e pronto soccorso chiuso

Quattro casi sospetti di coronavirus a Castelvetrano. Le quattro persone, questa mattina, sul tardi, sono state portate per gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell’ospedale, che è stato chiuso al pubblico.

Tutti i pazienti, pertanto, sono stati dirottati o a Mazara o a Marsala.

Aumentano i casi di coronavirus in provincia di Trapani, dato che stanno aumentando i tamponi e ci sono categorie, come ad esempio gli insegnanti, che stanno facendo test sierologici di massa.

Oggi, ad esempio, si è registrato il primo caso a Petrosino.

In totale i positivi in provincia di Trapani sono 161.









Leggi la notizia completa