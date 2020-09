Coronavirus, Marsala: donna positiva, pronto soccorso chiuso 

Nuovo caso di coronavirus a Marsala. Questa volta riguarda una donna, risultata positiva al primo tampone. La donna si è recata al pronto soccorso che, per precauzione, al momento è chiuso al pubblico.

Stessa cosa era avvenuta questa mattina a Castelvetrano.

Aumentano pertanto i casi di positività al coronavirus in città, come nel resto della provincia. Una nuova ondata che sta toccando vette più alte, in termini numerici, di quella di Marzo – Maggio, anche se va detto che i contagiati sono per lo più asintomatici, e non c’è nessuno, in tutta la provincia ricoverato in terapia intensiva.

Cliccando qui potete leggere l’aggiornamento sui casi nel Trapanese.









Leggi la notizia completa