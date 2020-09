Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, Il 15 settembre l’elezione del nuovo Presidente dell’Assemblea consortile

Nella riunione convocata a Marsala dal presidente pro-tempore Alberto Di Girolamo verrà eletto anche un nuovo componente il cda e si procederà all’esame del consuntivo e del bilancio pluriennale

L’assemblea consortile del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo è stata convocata per il giorno 15 settembre alle ore 16,30 presso la saletta multimediale del Complesso monumentale San Pietro di Marsala, su convocazione del presidente pro-tempore dr. Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, per l’elezione del nuovo presidente e di un componente del consiglio di amministrazione per il triennio 2019/2021.

Tra i punti inseriti all’ordine del giorno figurano anche: l’approvazione del Conto Consuntivo 2019, del documento unico di programmazione 2020/2022 e del bilancio pluriennale di previsione 2020/2022.

Si dovrà procedere all’elezione delle nuove cariche (presidente assemblea consortile e componente c.d.a.) a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente dell’assemblea consortile del Consorzio Trapanese per la Legalità …









