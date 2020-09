Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”: “Petroni ha cambiato le condizioni per cedere”

“Confermando la propria linea, orientata alla massima trasparenza e comunicazione alla Città di ogni iniziativa, volta esclusivamente a valutare la possibilità che, con il sostegno di tutte le forze economiche del territorio, si possa salvare il Trapani Calcio, patrimonio della collettività, il Comitato spontaneo “C’è chi il Trapani lo ama” comunica che è pervenuta da parte di Alivision Transport la proposta di cessione del 100 per cento delle quote del Trapani Calcio. Si comunica altresì che la stessa risulta non aderente a quanto rappresentato dal dottor Fabio Petroni nel corso dell’incontro bilaterale con il Comitato, svoltosi nella mattinata di ieri, e dallo stesso pubblicamente dichiarato nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Trapani, che rappresenta la casa di tutti i cittadini trapanesi, alla presenza del Sindaco della Città, dei rappresentanti della Giunta Comunale, dei giornalisti e dei tifosi.

Il Comitato si riserva di fornire ulteriori altre …









Leggi la notizia completa