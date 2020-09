[Campionato Italiano Velocità Montagna] Il CIVM in Sardegna per la 59^ Alghero – Scala Piccada

Il Campionato Italiano Velocità Montagna alla più longeva gara dell’isola per il 4° round. Merli – Faggioli è duello annunciato ma attenzione a Cubeda, Degasperi, Caruso, Nappi e Satta. Zardo debutta in RS+. Live streaming e TV per offrire, al pubblico assente, ogni fase del week end organizzato da Automobile Club Sassari

Il Campionato Italiano Velocità Montagna approda in Sardegna e dall’11 al 13 settembre sarà la 59^ Alghero – Scala Piccada il 4° round della massima serie tricolore con validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Le vigenti normative sanitarie non permettono la presenza di pubblico, ma gli organizzatori dell’Automobile Club Sassari sono pronti a far vivere ogni fase del week end algherese in live streaming ed in diretta TV, saranno molti i servizi che si susseguiranno a partire dal pomeriggio di venerdì 11 settembre sui canali social @CIVelocitaMontagna e @Scalapiccada e grazie alla collaborazione di Tuttomotorinews su Canale Italia (83 ddt) …









